Preissturz beim Discounter: Milch und Milchprodukte werden wieder billiger

ESSEN/NECKARSULM. Die hohe Inflation macht den Menschen in ganz Deutschland schwer zu schaffen. Besonders die Energie- und Lebensmittelpreise sind im zurückliegenden Jahr stark angestiegen.

Insgesamt mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz laut Statistischem Landesamt im Mai dieses Jahres für Lebensmittel 15 Prozent mehr ausgeben als im Vorjahresmonat (lokalo berichtete). Unter den zehn Nahrungsmitteln mit der höchsten Bedeutung für Verbraucher hatten Schnittkäse mit einem Plus von 37 Prozent und Joghurt – also Molkereiprodukte – mit plus 30 Prozent die heftigsten Preisausschläge nach oben. Auch bei Roggen- oder Mischbrot (13,4 Prozent) und frischen Brötchen (12,7 Prozent) ging es zweistellig nach oben. Grundnahrungsmittel sind also besonders betroffen. Viele fragen sich: Wer soll das noch bezahlen?

Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für Verbraucher: Zwei große Discounter wollen die Preise bei Milch und Milchprodukten dauerhaft senken. So haben Aldi Süd und Nord laut einem Bericht des Nachrichtenportals t-online angekündigt, ab heute 50 Preise um teilweise 15 Prozent zu senken. Kaufland zog nach und will sogar bei 350 regionalen und nationalen Molkereiprodukten die Preise senken.

So soll der Preis für einen Liter H-Milch der jeweiligen Eigenmarken von bisher 1,15 Euro auf 99 Cent sinken. Der 250-Gramm-Becher Speisequark soll statt bisher 99 nur noch 85 Cent kosten.

Mit Edeka und Netto kündigten zwei weitere große Unternehmen des Lebensmittel-Einzelhandels an, die Preise für Milchprodukte in ähnlicher Weise absenken zu wollen. Hintergrund der Entwicklung sind die Preisverhandlungen des Handels mit den Molkereien. (Quellen: t-online, dpa)