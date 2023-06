++ Bungalow-Brand in Trier-Olewig: Vier Verletzte – Busfahrer rettet Senioren ++

TRIER-OLEWIG. Bei einem Brand im Trierer Stadtteil Olewig sind am Samstag vier Menschen durch starken Rauch verletzt worden – ein Busfahrer der Stadtwerke und ein Passant retteten zwei Senioren aus dem brennenden Haus.

Schon wieder in Olewig im Einsatz: Fast 80 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei wurden am Samstag um 12.30 Uhr zu einem Hausbrand in den Trierer Stadtteil alarmiert.

In der Caspar-Olevian-Straße stand das Obergeschoss eines zweistöckigen Bungalows in hellen Flammen. Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. Die Bewohner, ein Seniorenpaar, waren beim Eintreffen der Feuerwehr glücklicherweise nicht mehr im Haus. Ein Fahrer des Stadtwerkebusses der Linie 84, der durch die Caspar-Olevian-Straße fährt, hatte zusammen mit einem Passanten die beiden Senioren aus dem Haus geholt und als Ersthelfer betreut.

Alle vier Personen erlitten Rauchgasverletzungen und wurden in die Trierer Krankenhäuser gebracht. Einsatzleiter Michael Heinz und Mario Marx aus der Führungsgruppe der Berufsfeuerwehr lobten das vorbildliche Engagement der beiden schnellen Ersthelfer.

Die Feuerwehren löschten den Brand von der Drehleiter aus sowie mit mehreren Angriffstrupps, die unter Atemschutz ins Gebäude eindrangen. Die Nachlöscharbeiten dauerten länger an, um mögliche Glutherde in der Flachdach-Decke ausschließen zu können. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren Löschzüge der Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren aus Olewig und Irsch, der Rettungsdienst aus Trier und von der Rettungswache Pluwig sowie die Polizei.