Bäcker-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück-Region: Erfolgreicher Bäckernachwuchs geehrt

MANDERSCHEID. Ende Mai kamen die Mitglieder der Bäcker-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück-Region im Restaurant Heidsmühle in Manderscheid zusammen.

Für Obermeister Raimund Licht war es eine besondere Freude, auch Louisa Görgen zu begrüßen. Die 22-Jährige Bäckerin aus Wolsfeld hatte im vergangenen Jahr ihre Gesellenprüfung als Prüfungsbeste abgeschlossen und sich für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert. Dort belegte sie Platz 1 und beim folgenden Bundesentscheid einen erfolgreichen Platz 4.

Neben Ausbilder Thomas Flesch aus Dudeldorf ist die ganze Innung stolz auf sie und beglückwünschte Louisa Görgen zu ihrer besonderen Leistung. Obermeister Raimund Licht übereichte ihr im Namen aller Innungskollegen ein Präsent.

Rund um “Ausbildung erfolgreich gestalten” ging es auch Ralf Becker, Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer Trier. Er informierte über zeitgemäße Ausbildungsbetreuung, die Möglichkeiten einer Verbundausbildung (Zusammenarbeit einzelner Betriebe in der Ausbildung) und über kostenlose Nachhilfemöglichkeiten. “Das Bäckerhandwerk ist so vielseitig und schön, das gilt es der jungen Generation zu vermitteln, wenn wir weiter erfolgreiche Gesellinnen und Gesellen in unseren Betrieben haben möchten”, ist Obermeister Licht überzeugt.

Henning Funke, Geschäftsführer des rheinischen Bäckerverbandes, zeigte anhand der letzten drei Jahre die große Kraft und Wirkung der Verbands- und Innungsarbeit auf. Corona-Krise, Flutkatastrophe, Energiekrise. Getreu dem Slogan “Gemeinsam backen wir das” wurde viel für das Bäckerhandwerk erreicht.

Als nächste Veranstaltung führt die Innung am 15. Juni die bekannte Brotprüfung durch. Diesmal in der Volksbank in Bernkastel-Kues. Hier werden Innungsbäcker ihre Brote und Brötchen einem Qualitätsprüfer vorlegen und bewerten lassen. Die ausgezeichneten Betriebe sind auf www.brot-test.de zu finden.

Silberne Meisterbriefe wurden am Versammlungstag überreicht an Ilona Husz-Merz und Marco Schenden. Beide haben ihre Meisterprüfung schon vor mehr als 25 Jahren abgelegt.