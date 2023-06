Unter Alkohol und THC: Polizei Wittlich stoppt Suff- und Kiff-Fahrten

WITTLICH. Am 31.5.2023 konnten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich drei Trunkenheitsfahrten feststellen. Des Weiteren ereignete sich am frühen Morgen des 1.6.2023 ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Am Nachmittag wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein 47-jähriger Mann mit seinem PKW alkoholisiert in der Ortslage Manderscheid unterwegs sei. Der Fahrer konnte schließlich alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Zu dem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Innenstadt von Wittlich einen 42-jährigen Fahrradfahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrradfahrer ein Atemalkoholwert von knapp unter zwei Promille festgestellt werden.

Gegen 21.50 Uhr wurde ebenfalls in der Innenstadt von Wittlich ein 18-Jähriger Kradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrollen wurde beim Kradfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Zu dem konnten Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

In den frühen Morgenstunden des 1.6.2023 kam es in der Innenstadt von Wittlich zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrer eines E-Scooters zu Fall kam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte beim 27-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Den beteiligten Fahrzeugführern wurde im Krankenhaus jeweils eine Blutprobe entnommen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Wittlich)