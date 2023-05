Luxemburg: Mit zerbrochener Flasche angegriffen – Verletzter in Parkhaus-Eingang gefunden

LUXEMBURG-STADT. In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde der Police Grand-Ducale gegen 4 Uhr eine verwundete Person in der Rue du Fort Neipperg in Luxemburg-Stadt gemeldet. Vor Ort konnten Polizeibeamte im Eingang des Parkhauses in der Tat eine Person, die am Kopf und einem Arm verletzt war antreffen.

Der Mann wurde umgehend seitens der Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Infolge der Ermittlungen konnte eine Person, die unter dringendem Verdacht steht, das Opfer mit einer zerbrochenen Flasche angegriffen zu haben, gestellt werden.

Die Person wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter am Samstagnachmittag vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)