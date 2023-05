Im Jahr 2022 – Zahl neuer Wohnungen in Rheinland-Pfalz nur leicht gestiegen

BAD EMS. Die Bundesregierung hatte das Ziel formuliert, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Umgelegt auf die Bevölkerungszahl müssten in Rheinland-Pfalz pro Jahr fast 20.000 neue Wohnungen entstehen, um das Ziel zu erreichen – tatsächlich waren es jedoch nur rund 12.200 neue Wohnungen, wie das

Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Das sind nur rund drei Prozent mehr als im Vorjahr.

Nach Angaben des Landesamts waren von den Neubauten über die Hälfte Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und Wohnheimen, ein Drittel Einfamilienhäuser und knapp 11 Prozent Wohnungen in Zweifamilienhäusern. Insgesamt wurden 2022 in Rheinland-Pfalz rund 5600 neue Wohngebäude gebaut. Die durchschnittliche Wohnfläche der neu gebauten Wohnungen lag bei 113 Quadratmetern und damit zwei Quadratmeter unter dem Vorjahreswert.

Die durchschnittlich veranschlagten Baukosten pro Wohneinheit stiegen hingegen: von rund 209 000 Euro in 2021 auf über 216.000 Euro im Jahr 2022. Die tatsächlichen Baukosten dürften laut Statistikamt «deutlich höher» liegen, da die Preissteigerungen 2022 in den meisten Fällen in den Veranschlagungen noch nicht berücksichtigt wurden.