Getränkemarkt in Flammen – über 70 Einsatzkräfte bei Großbrand in Morbach

MORBACH. In einem Getränkemarkt in Morbach kam es am heutigen Donnerstagnachmittag, 25. Mai, zu einem folgenschweren Brand. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, 18.16 Uhr, ist der Hauptbrand zumindest gelöscht.

Die Feuerwehr ist im Rahmen der Brandnachsorge vor Ort. Der Gebäudekomplex kann derzeit nicht gefahrlos betreten werden, teilweise ist er einsturzgefährdet. Der Sachschaden dürfte im niedrigen siebenstelligen Eurobereich liegen. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Brandursache, auch der angrenzende Parkplatz des Gebäudekomplexes ist aktuell noch gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Morbach, Merscheid, Hoxel, Wittlich und Thalfang mit 70 Einsatzkräften. Zudem vor Ort waren der Rettungsdienst mit 4 Kräften, sowie die Polizei Morbach mit 7 Einsatzkräften.