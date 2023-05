Einbrüche in Trier-Süd: Strafprozess gegen zwei Angeklagte beginnt

TRIER. Am 1.6. beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen mehrerer Einbrüche in Trier-Süd.

Den beiden Angeklagten, die zum zum Tatzeitpunkt 27 und 46 Jahre alt waren, wirft die Staatsanwaltschaft Trier vor, am 6.1. und 7.1.2023 in insgesamt vier Fällen in Wohnungen in Trier Süd eingebrochen zu sein bzw. dies versucht zu haben.

Im ersten Fall am 6.1.2023 sollen sie von der im Bett liegenden Bewohnerin der Wohnung überrascht worden sein, als sie versucht haben sollen, die Jalousie des Schlafzimmerfensters hochzuschieben, woraufhin sie ihren Versuch abgebrochen haben sollen.

Im zweiten Fall am 7.1.2023 sollen sie mit einem Schraubenzieher das gekippte Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt und aus der Wohnung eine Uhr im Wert von 1.200,- Euro sowie Bargeld im Wert von 900,- Euro entwendet haben.

Im dritten Fall sollen sie unmittelbar darauf das ebenfalls gekippte Fenster der Nachbarwohnung mit einem Schraubenzieher aufgehebelt und aus der Wohnung ein Portmonee mit 50,- Euro Bargeld, Bankkarten und einem Ausweis entwendet haben. Als der Bewohner sie überrascht habe, seien sie geflüchtet sein.

Im vierten Fall wird den Angeklagten zur Last gelegt, am selben Tag versucht zu haben, in einer weiteren Wohnung die Jalousie hochzuschieben, um in die Wohnung einzubrechen, wobei sie jedoch von einer Nachbarin überrascht worden sein sollen, woraufhin sie geflüchtet seien. Im Anschluss sollen sie nach erfolgloser Flucht in der Remigiusstraße in Trier festgenommen worden sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)