Angriffe auf Polizisten, Attacken auf Gerichtsvollzieher: Landesweite Aktionstage für mehr Respekt

Angriffe auf Polizisten, Attacken auf Gerichtsvollzieher - Bedienstete aus ganz unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Dienstes sehen sich Gefahren ausgesetzt. In Rheinland-Pfalz wird das Thema mit Aktionstagen in den Fokus gerückt - und prominenten Behörden-Besuchen.

MAINZ. Zum Auftakt landesweiter Aktionstage haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) für Respekt gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geworben.

Dies sei wichtig in Zeiten, in denen Hass und Hetz auf der Straße und im Netz zunähmen und Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit attackiert würden, sagte Dreyer am Dienstag bei einem Besuch des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Mainz. Dort berichteten Polizisten von Vorfällen, bei denen sie körperlich angegangen oder bedroht worden sind.