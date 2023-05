Ekel-Attacke: Buttersäure in Gaststätte gekippt – Pächter erleidet Reizungen an Augen und Schleimhäuten

PÜTTLINGEN. Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 18.5.2023 im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Marktstraße auf den Parkplatz hinter das Anwesen, in dem sich eine Gaststätte befindet. Von dort kippte der Täter eine übel riechende Flüssigkeit (Buttersäure) durch ein gekipptes Fenster der Gaststätte.

Die Gaststätte wurde durch den Gestank derart kontaminiert, dass der Pächter nach Betreten Übelkeit und Reizungen von Schleimhäuten und Augen erlitt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden (Telefon: 06898/202-281, E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)