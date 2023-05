Nach Geldautomatensprengung in Nonnweiler: Polizei bittet um Mithilfe

NONNWEILER-OTZENHAUSEN. Nachdem am heutigen frühen Mittwochmorgen in einer Bankfiliale in Nonnweiler-Otzenhausen (Kreis St. Wendel) zwei Geldautomaten durch eine Explosion zerstört worden waren, setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Gegen 02.55 Uhr teilten Anwohner in Nonnweiler-Otzenhausen über Notruf der Polizei mit, dass sich in der dortigen Filiale der Sparkasse eine Explosion ereignet habe. Die unmittelbar darauf an der Örtlichkeit eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass zwei Automaten sowie die Räumlichkeiten der Filiale durch die Wucht einer Explosion erheblich beschädigt worden waren.

Bewohner über der Bank unverletzt

Die über der Filiale wohnenden Personen hatte das Wohn- und Geschäftshaus unverletzt verlassen. Diese konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem Sprengstoffexperten des Landespolizeipräsidiums die Gefahr einer weiteren Explosion ausgeschlossen hatten.

Flucht wohl über Autobahn A1

Zeugen berichteten von einem Fahrzeug unbekannten Typs, das mit mehreren Personen besetzt gewesen sein soll und unmittelbar nach der Explosion von der Örtlichkeit in Richtung der Autobahn A1 flüchtete. Eine sofortige Fahndung, in die auch die Polizei in Rheinland-Pfalz eingebunden war, verlief bisher ergebnislos.

Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität gehen davon aus, dass die Explosion gezielt ausgelöst wurde, um an das in den Automaten gelagerte Bargeld zu gelangen. Bislang ist noch unklar, ob die Unbekannten Beute machen konnten.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst gerichtet werden.

Die Ermittlungen dauern an.