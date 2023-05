Trier: Bilder und Videos – Krawall-Duo zerlegt Disco-Toilette

TRIER. Samstagabend im Club 11: Ausgelassene Stimmung, tolle Party-Atmosphäre und doch gibt es immer wieder Personen, die solche Gelegenheiten nutzen um ihrer Aggressivität freien Lauf zu lassen und wahllos das Eigentum anderer zerstören. Ein lokalo.de vorliegendes Video macht fassungslos.

In der Nacht von Samstag auf Samstag, 12. auf 13. Mai, kam es im Club 11 Trier zu einem erheblichen Vorfall von Vandalismus. Die Herren-Toilette des beliebten Clubs an der Trierer Porta Nigra – nach dem Vorfall komplett zertrümmert!

Randale-Duo hinterlässt Verwüstung

Es ist 3:51 Uhr als eine Personengruppe die Herren-Toilette des Clubs betritt. Während die lauten Beats im Keller-Club das feiernde Publikum zum Tanzen bringen, verliert ein junger Mann mit seinem Kollegen scheinbar die Kontrolle über sich selbst und wütet auf der Herrentoilette. Verstörende Bilder zeigen, wie zwei Besucher auf den Toiletten des Clubs randalieren und scheinbar willkürlich ausrasten! Im möglichen Wahn der Zerstörungswut kehrt das Randale-Duo sogar noch einmal zurück und zertrümmert mutmaßlich weiteres Inventar des beliebten Feierortes!

Verursacher kann sich bis Montag melden

Trotz des kostenintensiven Ausmaßes der Zerstörung, erhalten die Täter die Chance für den entstandenen Schaden “gerade zu stehen”. So sei man gesprächsbereit wenn sich einer der Täter selbstständig bis Montagabend melden würde. Sollten sich die Täter nicht stellen, wird das Video (liegt der Redaktion vor), in den kommenden Tagen veröffentlicht, so die Geschäftsführung.