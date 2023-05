Viele Chancen, keine Punkte: SVE verliert mit 1:4 (1:1) gegen den FC 08 Homburg im Moselstadion

TRIER. Trotz der Vielzahl an Chancen steht die Trierer Eintracht am Ende ohne Punkte da. Vor 2.041 Zuschauern mussten sich die Blau-Schwarz-Weißen im Traditionsduell gegen den FC 08 Homburg geschlagen geben.

Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen die TSG Balingen. Für Kevin Heinz und Christopher Spang rückten Maurice Wrusch und Yannick Debrah in die Startformation.

Die Eintracht musste auch in diesem Spiel einen frühen Rückstand hinnehmen. Nachdem Alexander Cvetkovic den Ball verloren hatte, konnte Fanol Perdedaj ohne große Probleme zur frühen Gästeführung einschieben (4.). 180 Sekunden später hätte Joel Gerezgiher sogar fast noch das zweite Tor für den FCH erzielen können, doch Niklas Heeger konnte dessen Schuss parieren (7.). Positiv war, dass sich der SVE nach dem frühen Schock nicht unterkriegen lies und weiter den Weg nach vorne suchte. In der 19. Spielminute war es Vincent Boesen, der eine sichere Torchance nicht im Tor der Homburger unterbekam. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sollten die Bemühungen der Moselstädter jedoch belohnt werden. Nach toller Vorarbeit von Gianluca Lo Scrudato konnte Yannick Debrah zum 1:1 einnetzen (44.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzte sich der Homburger Fanol Perdedaj am Schienbein und musste in der Folge ins Krankenhaus verbracht werden (49.). Nachdem es wieder weiterging, sahen die Zuschauer im Moselstadion einen schönen Diagonalball zu Sven König, der mit seinem Abschluss an Gästekeeper Krystian Wozniak scheiterte (53.). Wenige Minuten später konnte SVE-Schlussmann Niklas Heeger einen ansatzlosen Schuss von Arman Ardestani sehenswert entschärfen (57.). In der 69. Minute konnte Niklas Heeger einen Schuss nicht festhalten, David Hummel nutzte dies zum 1:2 für die Gäste aus (69.). Der Trierer Dreifachwechsel kurz nach dem Gegentor brachte nicht die erhoffte Wirkung und man musste wenige Minuten später das 1:3 für die Saarländer hinnehmen. Nach einer Ecke konnte Michael Heilig das dritte Tor für die Homburger erzielen (77.). Kurz vor Schluss war es Nyger Hunter, der sogar noch das vierte Tor für Homburg erzielte (87.).

Der SVE verliert am Ende mit 1:4 (1:1) gegen den FC 08 Homburg. Am kommenden Samstag gastiert die Zimmermann-Elf beim KSV Hessen Kassel im Auestadion. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 18. Platz.

Eintracht-Trier: Heeger – Maurer, Boesen (72. Schacht), König, Wrusch (34. Schwab), Kinscher, R. Garnier, Thayaparan, Debrah (72. Brandscheid), Cvetkovic (72. Zehir), Lo Scrudato

FC 08 Homburg: Wozniak – Matuwila (42. Steinmetz), Stegerer, Gerezgiher, Mendler, Perdedaj (50. Theisinger), Schuck (46. Ardestani), Hummel (83. Hunter), Plattenhardt, Ristl, Heilig

Tore: 0:1 Fanol Perdedaj (4.), 1:1 Yannick Debrah (44.), 1:2 David Hummel (69.), 1:3 Michael Heilig (78.), 1:4 Nyger Hunter (87.)

Schiedsrichter: Tobias Huthmacher

Zuschauer: 2.041 (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)