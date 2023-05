Vulkaneifel: Supermarkt-Einbrecher erbeuten große Menge Tabakwaren

JÜNKERATH/LISSENDORF. In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags, 8.5.2023, kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in dem Gewerbegebiet “Auf dem Wehrt” in Jünkerath. Die Täter erbeuteten hier, soweit bisher bekannt, eine größere Menge an Tabakwaren. Die näheren Umstände sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Weiterhin wurde in der gleichen Nacht in der Ortslage Lissendorf im Bereich der Bahnhofstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die hierin befindlichen Tabakwaren entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben oder auch verdächtige Wahrnehmungen vor oder nach der Tat gemacht haben könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wittlich (Telefon: 06571-95000, E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de) oder der Polizei Prüm (Telefon: 06551-9420, E-Mail: PIPruem.DGL@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Prüm)