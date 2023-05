Luxemburg: Verdächtige Briefumschläge – Regulierungsinstitut in der Hauptstadt evakuiert

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurden am heutigen Mittwoch, 03.05.2023 kurz vor 12.00 Uhr zwei Briefumschläge, in denen sich eine verdächtige Substanz befand, und die beim Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) in der rue du Fossé in Luxemburg-Stadt eingegangen waren, gemeldet.

Das Gebäude wurde aus Sicherheitsgründen umgehend seitens der Einsatzkräfte evakuiert und die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Drei Personen, die Kontakt mit den Umschlägen hatten, wurden vorsorglich an Ort und Stelle vom CGDIS einer Dekontamination unterzogen.

Die Substanz wurde zwecks Analyse beschlagnahmt und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Beim Einsatz kam niemand zu Schaden.

Die Straße wurde kurz nach 16.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.