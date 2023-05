Rucksack weg, Umhängetasche weg: Gewalttätige Diebstähle in Luxemburg-Stadt

LUXEMBURG-STADT. Die Police Grand-Ducale meldet zwei gewalttätige Diebstähle am gestrigen Dienstag in der Hauptstadt des Großherzogtums.

Kurz nach 17.00 Uhr wurde ein Mann in der rue Augsute Lumière in Luxemburg-Stadt von einem unbekanntem Täter angegriffen, wobei ihm ein schwarzer Rucksack gestohlen wurde. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhofsviertel.

Täterbeschreibung: Mittdreißiger von robuster Statur, Dreitagebart, kurz rasierte Haare, schwarze Kleidung.

Gegen 20.30 Uhr wurde ein junger Mann in der rue du Fort Neipperg von zwei Unbekannten angegriffen. Ihm wurde eine Mütze sowie eine Umhängetasche gestohlen. Beide Täter flüchteten zu Fuß in Richtung rue de Bonnevoie.

Täterbeschreibung: beide Täter trugen camouflierte Jacken und Jogginghosen. Einer war ca. 190 cm der andere ca. 170 cm groß. (Quelle: Police Grand-Ducale)