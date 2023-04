30-Meter-Sturz: Gleitschirmflieger stürzt ab und wird schwer verletzt

LANDAU/ANNWEILER. Ein 37 Jahre alter Gleitschirmflieger ist im Südosten von Rheinland-Pfalz abgestürzt und schwer verletzt worden. Er sei am Samstag vermutlich wegen fehlender Thermik kurzzeitig an einer Baumkrone hängen geblieben und dann 30 Meter einen Abhang hinabgerutscht, teilte die Polizei in Landau am Abend mit.

Der Unfall ereignete sich demnach am Hohenberg in Annweiler am Trifels. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Höhenrettung seien gerufen worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.