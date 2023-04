Wetter am langen Wochenende in der Region: Heiter bis wolkig – Temperaturen steigen!

OFFENBACH/REGION TRIER. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird am langen Wochenende nach vereinzelten Wetter-Kapriolen deutlich ruhiger.

Am Samstagnachmittag und Samstagabend lockern die Wolken bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad auf. In der Nacht auf Sonntag liegen die Tiefsttemperaturen in der Region aber noch bei 3 Grad in der Eifel bis 8 Grad in Trier.

Am Sonntag erwartet die Region heiteres Wetter und vereinzelte Wolken. Die Temperaturen steigen dabei auf 15 bis 20 Grad. Mit Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad wird es am Montag ähnlich warm. Zwar sind einzelne Wolkenfelder und etwas Regen am Feiertag nicht auszuschließen, einer Maiwanderung steht aber nichts entgegen. Aber: Regenschirm sicherheitshalber mitnehmen!