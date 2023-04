Luxemburg: Großangelegte Kontrolle – Jede Menge Haschisch und ein Schwert in einer Hecke

LUXEMBURG-STADT. Am 26.4.2023 führte die Polizei zwischen 14.00 und 18.00 Uhr eine großangelegte Kontrolle in Luxemburg-Stadt durch, dies hauptsächlich in der Tram sowie auf der Kinnekswiss.

Insgesamt wurden hierbei 27 Personen kontrolliert. Bei der Kontrolle zweier Personen im Park der Kinnekswiss wurden auf einer der beiden Personen 280 Gramm Haschisch entdeckt. Bei der Körperdurchsuchung wurde ebenfalls ein Messer sichergestellt. Eine von der Staatsanwaltschaft bei dieser Person angeordnete Hausdurchsuchung verlief negativ.

Auf der zweiten Person wurden 1,5 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Zusätzlich dazu wurde ein japanisches Schwert in einer Hecke unweit der Kontrolle entdeckt. Am Schwert sowie an den Drogen wurden die DNA-Spuren auf Anordnung der Staatsanwaltschaft gesichert.

Etwas mehr als 20 Gramm Haschisch sowie ein Messer und eine Waage wurden bei einer weiteren kontrollierten Person auf der Kinnekswiss entdeckt. In allen Fällen wurde ein Protokoll verfasst und die verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Zusätzlich dazu wurden im Laufe der Aktion noch etwas mehr als 7 Gramm Haschisch, welche vor Ort keinem Besitzer zugeordnet werden konnten, seitens einer Polizeistreife gefunden und ebenfalls sichergestellt.

Insgesamt waren 11 Polizeibeamte sowie ein Drogenspürhund an der Kontrolle beteiligt. (Quelle: Police Grand-Ducale)