Drei Bagger und Radlader geklaut: Zwei Kriminelle nach Diebstahl in U-Haft

MAINZ. Kriminelle haben drei Bagger und einen Radlader im Wert von etwa 200.000 Euro vom Gelände einer Fachfirma in Rheinhessen gestohlen.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt nun gegen zwei Männer wegen schweren Bandendiebstahls, wie das Polizeipräsidium Mainz am Donnerstag mitteilte. Die Baumaschinen waren demnach bereits Mitte April in einer nächtlichen Aktion gestohlen worden. Über Ortungssysteme seien die Fahrzeuge daraufhin in Zusammenarbeit mit dem Hersteller entdeckt worden. Eines davon habe in wenigen Hunderten Metern Distanz zum Tatort auf einem Feldweg gestanden.

Die anderen Maschinen waren laut Ortungsdaten etwa 350 Kilometer entfernt auf der Autobahn 3 bei Regensburg unterwegs. Die bayerische Polizei stoppte daraufhin einen Sattelzug, in dessen geschlossener Ladefläche die drei Maschinen gefunden wurden. Der Fahrer und Beifahrer des Lkws wurden festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 33 und 36 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Das Fachkommissariat Bandenkriminalität ermittelte zu den Hintergründen sowie möglichen weiteren Tätern.