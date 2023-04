Goldene Feuerwehrehrenzeichen – Gemeinsam über 700 Jahre im Ehrenamt tätig

TRIER. In einer Feierstunde in der Kreisverwaltung hat Landrat Stefan Metzdorf 20 Feuerwehrleute für ihr langjähriges Engagement mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet. Mit 35 und 45 Jahren können die verdienten Wehrleute aus den Verbandsgemeinden (VG) Konz und Hermeskeil auf eine lange Zeit in ihrer Freiwilligen Feuerwehr zurückblicken. Zu Gast waren auch der Bürgermeister der VG Konz, Joachim Weber, der Beigeordnete der VG Hermeskeil Theo Palm sowie einige Ortsbürgermeister und die Wehrleitungen.

Zahlreiche Einsätze, Übungen und Fortbildungen liegen hinter den Männern und Frauen, die ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig sind. „Sie tragen durch Ihren Einsatz zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bei. Dafür spreche ich Ihnen im Namen des Kreises meinen herzlichen Dank aus“; so Landrat Stefan Metzdorf. Der ehrenamtliche Einsatz erfolge auch unter der Gefahr für die eigene Gesundheit. „Das Wichtigste ist – das wünsche ich Ihnen – dass sie immer wieder sicher von Ihren Einsätzen zurückkommen“, sagte Metzdorf.

Die Auszeichnung für 35 Jahre erhielten aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil: Fred Malburg (Neuhütten), Bernd Lauer (Beuren), Edgar Spurk (Hinzert), Tino Stroh (Gusenburg).



Die Auszeichnung für 35 Jahre erhielten aus der VG Konz: Claus Barth (Filzen-Hamm), Stephan Beck (Temmels), Dirk Dresselhaus (Stadt Konz), Simon Gubernator (Wasserliesch), Marco Huber (Temmels), Sandra Laubach (Wasserliesch), Dirk Lorek (Wasserliesch), Roland Schick (Oberbillig), Thomas Schuh (Temmels), Stefan Thein (Oberbillig), Nadine Wagner (Wasserliesch), Helmut Geimer (Wawern), Dirk Hoffmann (Wellen)

Die Auszeichnung für 45 Jahrefffffff erhielten Gerhard Jung (Naurath/Wald) aus der VG Hermeskeil sowie Roland Müller und Andreas-Heine Olthoff aus Nittel (VG Konz).