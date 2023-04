Update zum Einsatz am Moselkai: LKW-Fahrer mit Drehleiter gerettet – spektakuläre Rettung

TRIER. Die Feuerwehr Trier hat am Donnerstagvormittag im Ehranger Hafen den Fahrer eines Lastkraftwagens gerettet. Der Fahrer war gegen 11 Uhr mit seinem Lastwagen am Container-Terminal über die Kaimauer gerollt, hing mehrere Meter über dem Hafenbecken und drohte mit seinem LKW abzustürzen. Um den Fahrer aus dieser Lage zu befreien, setzte die Berufsfeuerwehr Trier die Drehleiter ein und brachte den Fahrer sicher an Land.

Der LKW soll mit einem Schwerlastkran geborgen werden. Aus dem Lastwagen lief Diesel in das Hafenbecken, die Feuerwehr setzt so genannte Ölschlängel ein, um eine Ausbreitung zu verhindern. Im Einsatz sind mehr als 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Ehrang und Pfalzel, dazu der A- und B-Dienst der Berufsfeuerwehr als Führungskräfte, das Boot „Barbara“ der Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Ehrang, die Polizei Schweich sowie die Wasserschutzpolizei Trier. (Quelle: Stadt Trier)