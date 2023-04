Bundesverdienstkreuz für Trierer Unternehmer Peter Adrian: Dreyer lobt Gestaltungswille und Veränderungsmut

BERLIN/MAINZ/TRIER. „Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich engagieren, damit das gute Zusammenleben eine Zukunft hat“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Überreichung des Bundesverdienstkreuzes an den Trierer Unternehmer Peter Adrian.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aufgrund seiner Verdienste um die Wirtschaft und die Berufsausbildung das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

„Der Bundesverdienstorden ist etwas Besonderes. Er ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Ich bin besonders stolz, wenn jemand aus unserem Bundesland diesen Orden erhält. Denn damit steht rheinland-pfälzisches Engagement im Mittelpunkt, das weit über unsere Landesgrenzen strahlt“, so die Ministerpräsidentin.

Sie kenne und schätze Peter Adrian als einen innovativen Unternehmer, der sich in bewundernswerter Weise für eine gute Zukunft der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz einsetze, das Band in der Großregion stärke und sich nachhaltig für die berufliche Bildung engagiere. Peter Adrian sei ein Macher mit Gestaltungswillen und Veränderungsmut, so die Ministerpräsidentin.

Im offiziellen Schreiben des Bundespräsidenten zur Begründung für die hohe Auszeichnung wurde das große ehrenamtliche Engagement Peter Adrians bei der Industrie- und Handelskammer hervorgehoben. Bereits parallel zur Gründung des Unternehmens Triwo AG habe Peter Adrian begonnen, sich ehrenamtlich für die regionale Wirtschaft zu engagieren. Als Unternehmer habe Peter Adrian erkannt, dass eine nachhaltige Entwicklung der regionalen Wirtschaft nur mit einem qualitativ hochwertigen und intensiven Engagement für die Aus- und Weiterbildung gelingen kann und dass die duale Berufsausbildung große Bedeutung für eine ausreichende Versorgung der Unternehmen mit fähigen Fachkräften hat. Deshalb habe er dieses Gebiet zu einem Schwerpunkt der Arbeit der IHK ausgebaut und die duale Berufsausbildung gestärkt.

Gewürdigt wurde zudem der wichtige Beitrag Peter Adrians für die Integration von Geflüchteten durch Berufsausbildung sowie sein Engagement für ein enges Miteinander mit Luxemburg. Neben seinem ehrenamtlichen Engagement für die regionale Wirtschaft engagiere sich Peter Adrian im Beirat der Herbert- und Veronika-Reh-Stiftung für die Hospizarbeit in der Region.

„Ihr Wirken hat Strahlkraft – weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus. Dabei sind Sie als Mensch, als Unternehmer und als Engagierter zu jeder Zeit heimatverbunden geblieben. Als Ministerpräsidentin bin ich stolz, dass Sie den Bundesverdienstorden erhalten und freue mich mit Ihnen“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Ordensüberreichung.