Preise in Trier genau im Blick: Ehrenamtliche Preisermittlerin verabschiedet

TRIER. Aktuell ist viel von der gestiegenen Inflationsrate die Rede. Maria Hein hat als ehrenamtliche Preisermittlerin die vergangenen 15 Jahre geholfen, diese zu bestimmen. Ein Job, der einen ganz bestimmten positiven Nebeneffekt hat.

15 Jahre lang war Maria Hein im Auftrag des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz als ehrenamtliche Preisermittlerin unterwegs, um die aktuellen Verbraucherpreise für Trier zu erheben. Mit ihren monatlichen Erfassungen deckte sie die ganze Bandbreite an Produkten ab. Insgesamt 52 Berichtsstellen in Trier – vom Erdöllieferanten bis zum Lebensmittelgeschäft – steuerte sie im monatlichen Rhythmus an und erfasste jedes Mal rund 800 Produkte. Zu festen Terminen musste Hein fristgerecht jeden Monat an das Statistische Landesamt sowie die Erhebungsstelle Statistik der Stadtverwaltung berichten und die erfassten Preise übermitteln. Eine Tätigkeit, die laut Hein zu einem „positiven Nebeneffekt“ führt: Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Verbraucherpreise in der vergangenen Zeit, „schaue ich stets genau hin und ich weiß in der Regel, wo die Produkte am günstigsten sind.“

Die ehrenamtliche Tätigkeit verlange aber auch einiges an Disziplin ab, weiß Hein. Der gute persönliche Kontakt, aber auch die Erfahrung und Routine, die sich im Laufe der Zeit einstellen, hätten ihr die Arbeit erleichtert. „Schwierig wird es“, so erklärt sie, „wenn zum Beispiel ein Lebensmittelgeschäft, in dem über 200 Produkte zu erfassen sind, eine neue Einrichtung bekommt oder umräumt.“ Dann muss auch sie sich neu orientieren und mehr Zeit einkalkulieren. Dabei kam es des Öfteren vor, dass die Preisermittlerin von Kundinnen und Kunden als Mitarbeiterin betrachtet wurde und auf Nachfrage auch Auskünfte geben konnte.

Von Problemen bei der Preiserhebung berichtet Hein nicht. Zwar habe es Berichtsstellen gegeben, zu denen sie nicht allzu gerne ging, aber in der Regel seien alle sehr aufgeschlossen gewesen und hätten Auskunft zu den Preisen gegeben.

Bevor Maria Hein ihr Amt nach über 15 Jahren nun an Tobias Schmitt weitergibt, möchte sie eine reibungslose Übergabe ihrer Aufgabe gewährleisten und hat ihn in Teilen auf ihrer letzten Tour durch die Berichtsstellen mitgenommen und ihn für die kommende Tätigkeit sensibilisiert.

Als zweite Preisermittlerin ist in Trier Brigitte Laupichler, seit ebenfalls mehr als 15 Jahren tätig. Dr. Nicole Thees vom Amt StadtForschungEntwicklung sagt: „Beide sind ein tolles Beispiel für langjähriges und zuverlässiges ehrenamtliches Engagement.“ Daher haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erhebungsstelle Statistik sowie Vertreterinnen und Vertreter des Statistischen Landesamtes sich von Maria Hein verabschiedet und den neuen Preisermittler Tobias Schmitt begrüßt. (Quelle: Stadt Trier)