SVE: “Mehr Eintracht geht kaum” – Kinscher verlängert Vertrag ligaunabhängig bis 2025

TRIER. Eintracht-Trier und Offensivspieler Dominik Kinscher haben den gemeinsamen Vertrag um zwei weitere Jahre bis zum 30.06.2025 ligenunabhängig ausgeweitet. Der gebürtige Trierer zählt seit Jahren zum Stammpersonal der Blau-Schwarz-Weißen und trägt durch die neue Vertragslaufzeit insgesamt zehn Jahre für die erste Mannschaft die Porta auf der Brust.

„In den letzten zwei Jahren ist Kinschi enorm gereift. Er hat konsequent und mit viel Disziplin an seiner Fitness gearbeitet. Mittlerweile hat er sich zu einer festen und zuverlässigen Säule entwickelt. Mehr Eintracht als bei ihm geht kaum“, so Teammanger Stefan Fleck zur Verlängerung von Kinscher.

Kinscher, der in der Jugend unter anderem für den Karlsruher SC und den 1. FC Kaiserslautern in der Junioren-Bundesliga aktiv war, kehrte im Sommer 2015 von den Pfälzern in seine Trierer Heimat zurück. Nach zwei Lehrjahren im Regionalliga-Team gehört der torgefährliche offensive Mittelfeldspieler seit Sommer 2017 zum Stammpersonal bei Eintracht-Trier. Im Aufstiegsjahr erzielte “King” Kinscher zwölf Treffer und sieben Assists in 33 Partien. Insgesamt bringt es der zweifache Juniorennationalspieler (U18) auf 30 Einsätze in der Regionalliga, 120 in der Oberliga und 40 in den Junioren-Bundesligen.

„Auch wenn die aktuelle Situation schwierig ist, möchte ich ein Zeichen setzen und meinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängern. Ich bin überglücklich, weiterhin bei der Eintracht zu bleiben“, so Kinscher zu seiner Vertragsverlängerung bei Eintracht-Trier.

(Quelle: Eintracht Trier)