++ Aktuell: Nach Brandstiftung in Neu-Küren: Polizei nimmt zwei jugendiche Tatverdächtige fest! ++

TRIER. Nach einer Brandstiftung am vergangenen Mittwochnachmittag in Neu-Kürenz, dem 19. April, hat die Polize zwei jugendliche Tatverdächtige festgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzten die beiden Verdächtigen drei Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Trierer Wampachstraße in Brand. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Sie durch Kräfte der Kriminalpolizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die beiden 15-Jährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang zu Bränden in der Pluwiger Straße und Wampachstraße am 2. Und 9. April aus. Der Gesamtschaden der Brände dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen