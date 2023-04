Region: Festnahme nach Tötungsdelikt – Auf Waldparkplatz den Schwager erschossen?

DUDWEILER. Festnahme nach Tötungsdelikt am Samstagabend, 15. April, im saarländischen Dudweiler. Ein 39-Jahre alter Mann soll dabei einen 28-Jährigen getötet haben.

Gegen 21 Uhr teilte ein Zeuge über den Notruf mit, dass er auf einem Waldparkplatz in Dudweiler einen leblosen Mann aufgefunden habe. Mehrere Personen, die sich in der Nähe aufhielten, hätten zuvor Schussgeräusche gehört. Die Reanimation-Maßnahmen der umgehend alarmierten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Sulzbach sowie der Rettungskräfte blieben leider erfolglos, sodass Das Opfer seinen mehreren Schussverletzungen erlag.

Während den unverzüglich durchgeführten Fahndungsmaßnahmen erschien gegen 22:00 Uhr der 39-jährige Tatverdächtige bei der Polizeiinspektion Sulzbach und ließ sich von den Einsatzkräften widerstandslos festnehmen. Die mögliche Tatwaffe, eine Schusswaffe, wurde sichergestellt. Die Motivlage ist bislang noch unklar, berichtet die Polizei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Schwager des Opfers.

Der Tatverdächtige wurde am heutigen Mittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Der 39-Jährige befindet sich nun in der JVA Saarbrücken. Die Ermittlungen dauern noch an.