++ Dicke Wolken bestimmen Wetter zum Start in die neue Woche ++

OFFENBACH. Eine dicke Wolkendecke erwartet die Rheinland-Pfälzer und Saarländer zum Start in die neue Woche. Dazu gibt es immer mal wieder einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Am Montag löst sich die starke Bewölkung im Laufe des Tages von Norden her auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad, in Hochlagen um 8 Grad. Die Nacht zum Dienstag bleibt überwiegend trocken, im Bergland kann es Bodenfrost geben.

Auch am Dienstag bleibt der Himmel laut DWD besonders im Osten stark bewölkt. Gelegentlich könne es etwas regnen – bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in Hochlagen und 16 Grad am Rhein und an der Mosel. Am Mittwoch lockert die Wolkendecke im Tagesverlauf dann mehr und mehr auf.