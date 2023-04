Überschlag auf Autobahn: 27-Jährige gerät auf Grünstreifen – PKW landet auf dem Dach

ST. INGBERT. Am gestrigen Mittwoch, 12.4.2023, ereignete sich gegen 20.00 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, 150 Meter vor der Anschlussstelle St. Ingbert-West, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Dabei befuhr eine 27-Jährige aus Saarbrücken mit ihrem blauen Dacia die A6 in Richtung Saarbrücken.

Unmittelbar nach einem Überholvorgang verlor die Fahrerin auf der linken der zwei Fahrspuren aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet über die rechte Fahrbahn auf den Seitenstreifen und dann in den Grünstreifen. Wie durch ein Wunder wurden andere Verkehrsteilnehmer nicht ins Unfallgeschehen involviert.

Auf dem Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug und kam letztendlich auf dem Dach in Unfallendstellung. Die Fahrerin konnte in der Folge nicht selbstständig aus ihrem Fahrzeug gelangen und wurde durch zwei Ersthelfer, die die Beifahrertür mit Gewalt öffneten, befreit.

Die freiwillige Feuerwehr St. Ingbert, zur Befreiung der Unfallbeteiligten angefordert, konnte vor Ort aus dem Einsatz entlassen werden. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrbahnen der A6 nicht tangiert, sodass der Verkehr unbehindert weiterlaufen konnte.

Die Unfallfahrerin wurde leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug musste totalbeschädigt abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Maßnahmen der Unfallaufnahme zogen sich bis 21.20 Uhr hin. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)