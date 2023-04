NEUHEMSBACH. Unbekannte haben im Kreis Kaiserslautern ein Bienenvolk samt Unterbringung gestohlen.

Die 71-jährige Besitzerin hatte am Ostermontag beim Besuch ihrer ursprünglich fünf Bienenvölker am Ortsausgang der Gemeinde Neuhemsbach festgestellt, dass eine Unterbringung mit den Bienen verschwunden war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Derzeit suchen die Beamten nach Zeugen, die den Insektenraub möglicherweise zwischen dem 7. und 10. April beobachtet haben könnten.