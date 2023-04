Überfall in Luxemburg: Erst Drogen angeboten, dann zusammengeschlagen und abgezogen

LUXEMBURG. Bei einem gewaltsamen Diebstahl, der sich gegen 4.00 Uhr in der Nacht auf Dienstag in der avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt zugetragen hatte, konnte die Polizei eine tatverdächtige Person stellen.

Nachdem dem Passanten mutmaßliche Drogen zum Kauf angeboten worden waren und derselbe dieses abgelehnt hatte, wurde er von einem der zwei Männer festgehalten, geschlagen und seines Mobiltelefons beraubt. Der Zweite durchwühlte dessen Taschen und entwendete Bargeld.

Infolge der eingeleiteten Fahndung wurde der letztgenannte Angreifer gestellt und zwecks weiteren Amtshandlungen zur Dienststelle gebracht. Das gestohlene Bargeld wurde in dessen Besitz sichergestellt und beschlagnahmt und schließlich an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückerstattet.

Gegen den Tatverdächtigen wurde Strafanzeige erstellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Die Ermittlungen zum zweiten Angreifer werden fortgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)