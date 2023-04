Illegale Rennen und Lärmbelästigungen: Polizei in RLP will am “Car Friday” durchgreifen

MAINZ. Die rheinland-pfälzische Polizei hat für Treffen der Autotuner-Szene am Karfreitag Kontrollen angekündigt. Unerlaubtes Tuning, verbotene Rennen und Lärmbelästigungen sollen unterbunden werden, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Mainz mitteilte. Für Vergehen könnten auf Auto-Fans empfindliche Strafen zukommen, warnte das LKA. Bei illegalen Rennen drohten neben hohen Bußgeldern auch Punkte in Flensburg, der Entzug des Führerscheins oder die Beschlagnahmung des Fahrzeugs.

In der Szene werden die Treffen am Karfreitag auch als «Car Friday» bezeichnet. In den vergangenen Jahren habe vor allem am «Motorsport-Mekka», dem Nürburgring in der Eifel, ein Schwerpunkt der Szene gelegen, hieß es. Die Kontrollen verantworten die jeweiligen Polizeipräsidien in Eigenregie, sagte eine LKA-Sprecherin. (Quelle: dpa)