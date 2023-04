Vulkaneifel: Schlägerei an der “Lava-Bar” – Polizei rückt mit starken Kräften an

DAUN. Wie die Polizei Daun mitteilt, gerieten am Samstagabend mehrere Männer im Alter von 16 bis 42 Jahre im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung im Bereich der “Lava-Bar” in Daun miteinander in Streit.

Die Konsequenz war eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam.

Als die Polizeiinspektion Daun von dem Sachverhalt Kenntnis erlangte, verlagerte sie umgehend mit starken Kräften zur Einsatzörtlichkeit, hierbei unterstützen auch Beamt*innen der benachbarten Dienststellen und Kräfte, welche aus ihrer Freizeit in den Dienst gerufen wurden.

Vor Ort versuchten die Beamt*innen zunächst durch konkrete verbale Ansprachen, Ordnung in die chaotische Situation zu bringen. Letztlich kristallisierten sich ein 30- und ein 42-jähriger Mann als Hauptverantwortliche heraus. Diesen wurde zunächst ein Platzverweis erteilt, welchem sie nicht nachkamen, so dass es die Ingewahrsamnahme in der Folge erklärt werden musste.

Im Rahmen der Durchführung dieser leistete der 32-jährige junge Mann aus der VG Daun derart körperliche Gegenwehr, dass ihm die Anwendung des sogenannten Distanzelektroimpulsgerätes angedroht werden musste.

Hiernach fügte er sich und konnte dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden.

Hier blieben die beiden Männer bis zum heutigen Sonntag zur Ausnüchterung.

Die Polizei leitete entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren ein.