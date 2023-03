Überfall an Bahnhof in Luxemburg: Drohung mit Messer – Handy, Kopfhörer, Geldbörse weg

ESCH-BELVAL. Am Bahnhof Esch-Belval wurden am Abend des 29.3. zwei Jugendliche kurz vor 23.00 Uhr von zwei jungen Männern bedroht und bestohlen.

Unter der Drohung, mit einem Messer angegriffen zu werden, waren die Jugendlichen aufgefordert worden, ihre Wertgegenstände auszuhändigen, wobei ein Mobiltelefon, Kopfhörer und eine Geldbörse an die Täter übergeben wurden. Die Angreifer, die nach der Tat den Betroffenen in den Zug folgten, sind schließlich in Esch/Alzette ausgestiegen.

Beschreibung der Angreifer, die Französisch und Kreolisch gesprochen haben:

1) junger Mann von dunklem Hauttyp, schlanke Statur, zirka 1,90 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Tommy Hilfiger-Jacke, einer schwarz-roten Jogginghose und schwarz-weißen Jordan Schuhe und trug eine weiße Sturmhaube

2) junger Mann von dunklem Hauttyp, zirka 1,75 m groß, hatte Dreadlocks und war mit einer Mütze, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten bekleidet

Zweckdienliche Hinweise werden von der Polizeidienststelle Esch/Alzette unter der Telefonnummer: (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail: police.esch@police.etat.lu entgegengenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)