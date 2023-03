++ Luxemburg: 12-jährige Fee-Finja wird vermisst ++

ESCH/ALZETTE. Die 12-jährige Fee-Finja Fritsch Chentite aus Esch/Alzette wird seit Dienstagabend, den 21.3.2023, vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 11.50 Uhr am Dienstag in der rue de Luxemburg in Esch/Alzette gesehen.

Die Minderjährige ist schlank, zirka 1,60 – 1,70 Meter groß und hat dunkelblondes Haar. Sie hat eine markante Narbe auf der Stirn.

Zur Kleidung ist nur bekannt, dass Fee-Finja farbige Nike Air-Schuhe mit bunten Blumen trägt. Möglicherweise könnte sich die Jugendliche in Differdingen, Beles oder auch Esch/Alzette aufhalten.

Alle Informationen zur vermissten Minderjährigen Fee-Finja Fritsch Chentite und deren Aufenthaltsort werden von der Polizei Differdingen per Tel.: (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail police.differdange@police.etat.lu entgegengenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)