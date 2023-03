++ Genervte Autofahrer: Diese Baustelle legt Trier-Nord lahm – Rückstaus bis Autobahn ++

TRIER. Am vergangenen Montag, 20. starteten die Bauarbeiten für die Radwegeverbindung zwischen der Kürenzer- und der Metternichstraße. Verkehrsteilnehmer bekommen die Konsequenzen derzeit deutlich zu spüren – dabei staut sich der Verkehr durch den gesamten Trierer-Norden.

Eine Stunde Fahrzeit vom Verteilerkreis Trier-Nord bis zum Trierer Hauptbahnhof. Was zunächst utopisch klingt, ist aktuell im Trierer Norden bittere Realität für viele Verkehrsteilnehmer – insbesondere zu den Stoßzeiten am Morgen und Abend. So staute sich der Verkehr am Dienstagmorgen sogar bis zur Stadteinfahrt – Verkehrsteilnehmer sind genervt!

Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte Mai

Für die Bauarbeiten wird der Knotenpunkt “voraussichtlich” bis Mitte Mai halbseitig gesperrt. In der ersten Bauphase ist die Fahrspur in Richtung Avelsbacher Straße gesperrt, der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel am Baufeld vorbeigeführt. In der zweiten Phase wird analog die Fahrspur in Richtung Wasserweg bearbeitet.

Die Ein- und Ausfahrt aus der Metternichstraße ist während der kompletten Bauzeit nicht möglich. Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft über die Ohmstraße, die Rudolf-Diesel-Straße oder die Dasbachstraße. Ab der Einmündung der Dasbachstraße wird die Metternichstraße bis zur Baustelle zur Sackgasse. Die Bauzeit und die damit einhergehenden Sperrungen sind auf acht Wochen angesetzt.