++ Aktuell: Drama mit zwei Toten in der Eifel – Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft ++

TRIER. Wie lokalo.de berichtete, wurden am heutigen Dienstagmorgen in Strotzbüsch in der Vulkaneifel zwei tote Personen gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Trier, handelt sich dabei um eine 59-jährige Frau sowie um einen 68-jährigen Mann. Dabei geht Staatsanwaltschaft aktuell von einem Tötungsdelikt und einem anschließenden Suizid aus.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags, 21.03.2023, meldete sich eine Zeugin telefonisch bei der Polizei und teilte mit, soeben von einem Verwandten, einem 68-jährigen Mann aus Strotzbüsch, angerufen worden zu sein. Dieser habe ihr mitgeteilt, er habe gerade eben seine frühere Lebensgefährtin erschossen und werde sich nun selbst töten.

Die Einsatzkräfte der Polizei begaben sich daraufhin unverzüglich zum Haus des 68-Jährigen in Strotzbüsch / Lankreis Vulkaneifel. Dort fanden sie den Mann leblos auf einem Bett liegend. Neben ihm lag eine Schusswaffe. Bei der weiteren Nachsuche im Haus wurde in einem anderen Raum die Leiche der 59-jährigen früheren Lebensgefährtin des Verstorbenen gefunden.

Nach dem jetzigen Stand der von der Kriminaldirektion Trier geführten Ermittlungen hält es die Staatsanwaltschaft für wahrscheinlich, dass der Mann zunächst seine frühere Lebensgefährtin und sodann sich selbst erschossen hat. Nähere Erkenntnisse zum Tathergang und zum Motiv der Tat liegen noch nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft wird die Obduktion der Leichen der Verstorbenen veranlassen. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zum Motiv der Tat dauern an. Nach ersten Erkenntnissen lebten der 68-Jährige und die 59-Jährige zuletzt in Trennung im selben Haus.

(Quelle: Staatsanwaltschaft Trier)