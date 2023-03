Region: Altreifen, Röhrenfernseher, Kühlschrank – Müll illegal am Wegesrand entsorgt

IDAR-OBERSTEIN. Am Sonntagmorgen fand eine Wanderin des Mittelalterpfads in Herrstein mehrere Gegenstände, die am Wegesrand illegal entsorgt wurden. Bei dem Abfall handelt es sich um Altreifen, Röhrenfernseher, einen Kühlschrank und einer Kühltruhe.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Falls Sie Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Mittelalterpfades geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Idar-Oberstein in Verbindung (Telefon: 06781/561-0, E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)