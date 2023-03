Luxemburg: Am Boden liegendes Opfer getreten – Mann von drei Personen ausgeraubt

LUXEMBURG. In der letzten Nacht wurde der Police Grand-Ducale gemeldet, dass ein Mann in Nähe des Boulevard Royal in Luxemburg aus unbekannten Gründen von drei Personen angegriffen und verletzt wurde. Daraufhin sei er vor einem vorbeikommenden Fahrzeug liegengeblieben.

Der Fahrer dieses Fahrzeugs soll daraufhin ausgestiegen sein und dem Mann einen Fußtritt verpasst haben, bevor er seine Fahrt fortsetzen wollte. Das Opfer hing sich jedoch an das Fahrzeug um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der Fahrer fuhr dennoch los und schleppte den Mann mehrere Meter mit, bevor dieser losließ. Der Fahrer konnte kurz darauf von der Polizei gestellt und zur Dienststelle gebracht werden.

Eine Fahndung nach den drei mutmaßlichen Angreifern verlief negativ. Das Opfer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Police Grand-Ducale)