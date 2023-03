Crashfahrt: Betrunkener Lkw-Fahrer baut zwei Unfälle hintereinander und flüchtet

BOUS. Am Samstagabend, 11.03.2023, kam es gegen 20.35 Uhr in der Saarbrücker Straße in Bous zu einer Trunkenheitsfahrt, bei der ein 47-jähriger Mann mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Treppengeländer fuhr.

Nach kurzzeitigem Stillstand des Fahrzeuges setzt er seine Fahrt fort und kollidierte hierbei mit einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit seinem Gefährt vom Unfallort in Richtung Völklingen.

Aufmerksame Passanten wählten den Notruf. Wenig später konnte das besagte Fahrzeug samt Fahrer durch Polizeibeamte in Völklingen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer stand unter starker alkoholischer Beeinflussung und musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde.

Es entstand am Treppengeländer und den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden. Die Polizei hat nun mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Lkw-Fahrer eingeleitet.