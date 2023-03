BITBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, wurden in der Nacht von Montag, den 06.03.2023, auf Dienstag, den 07.03.2023, in der Zeit zwischen 22.00 bis 09.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Neuerburger Straße in Bitburg zwei Pkw-Anhänger beschädigt.

Es wurden mehrere Reifen zerstochen und eine Plane zerschnitten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bitburg (Tel. 06561-96850) zu wenden.