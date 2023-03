Luxemburg: Betrunkener schläft hinter dem Steuer – Polizei vereitelt Fluchtversuch

LUXEMBURG. Am Samstagmorgen, gegen 5.20 Uhr, wurden Beamte der Police Grand-Ducale auf ein Fahrzeug aufmerksam, das am Straßenrand in der Wiese abgestellt war. Beim Vorbeifahren beobachten die Beamten, dass der Fahrer hinter dem Steuer schlief.

Die Polizisten beschlossen, das Fahrzeug zu kontrollieren. In dem Moment setzte der Fahrer an um loszufahren. Die Beamten schalteten das Blaulicht an und blockierten dem PKW den Weg.

Festgestellt wurde, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Führerscheinentzug wurde zugestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)