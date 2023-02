Verheerender Brand im Kreis Cochem-Zell – Löscharbeiten bis in den Nachmittag

LÜTZ/COCHEM/TRIER. Wie lokalo.de bereits berichtete, ereignete sich am heutigen Montagvormittag ein folgenschwerer Brand in der Ortschaft Lütz im Kreis Cochem-Zell. Das Feuer war am frühen Morgen in einem Haus ausgebrochen und weitete sich anschließend auf weitere ausbreitete.

Entsprechende Löscharbeiten konnten die Feuerwehren am Nachmittag beenden. Dabei wurden die Einsatzkräfte auch vom THW Ortsverband Trier unterstützt. So eilte beispielsweise ein Baufachberater zur Einsatzstelle. Durch dessen Begutachtungen an der Einsatzstelle wurden alsdann beispielsweise Teile der Dachstühle eingerissen, um der Feuerwehr den Weg zu den Glutnestern zu eröffnen.

Auch THW-Kräfte aus den Ortsverbänden Cochem, Zell und Hermeskeil unterstützten u.a. durch das Abstützen von Gebäudeteilen und den Aufbau eines Einsatz-Gerüst-Systems (EGS) die Arbeit vor Ort.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe seien derzeit noch noch nicht bekannt.