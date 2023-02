Mehring: Pkw kracht frontal in Lkw und überschlägt sich

MEHRING/BÜDLICHERBRÜCK. Wie die Polizei in Hermeskeil mitteilt, kam es am Montag, dem 27.02.23, auf der L150 zwischen Büdlicherbrück und Mehring gegen 15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge.

Ein in Richtung Mehring fahrender Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw.

Der Pkw überschlug sich in der Folge und kam im Anschluss auf der rechten Fahrzeugseite im Straßengraben liegend zum Stillstand. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Für die Bergung beider Unfallfahrzeuge musste die L150 zeitweise voll gesperrt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.