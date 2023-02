Bitteres Pokal-Aus in Koblenz: SVE verliert gegen den FC Rot-Weiss Koblenz mit 1:2

KOBLENZ/TRIER. Der SVE muss im Stadion Oberwerth eine bittere Niederlage hinnehmen. Vor 724 Zuschauern, darunter mehr als 250 Gästefans, entscheidet ein Tor in der Nachspielzeit die Partie.

Cheftrainer Josef Cinar startete mit fünf Neuzugängen in der Startformation. Ersin Zehir lief im Mittelfeld an der Seite von Maurice Roth auf. Die Offensive wurde besetzt von Alexander Cvetkovic und Ufumwen Osawe auf der Außenbahn sowie Mounir Bouziane und Kevin Schacht im Zentrum.

Zu Beginn des Spiels übernahm die Eintracht die Kontrolle und provozierte durch ihr hohes Anlaufen immer wieder Ballverluste des Gegners. Nach zehn Minuten folgte dann auch die erste dicke Chance für Trier. Alexander Cvetkovic scheiterte nur knapp am Koblenzer Torwart Leonhard (9. Minute). Kurz vor der Pause sollte der engagierte Auftritt der Blau-Schwarz-Weißen belohnt werden. Nach einer Flanke von Cvetkovic klärte der Koblenzer Rüth den Ball unglücklich zu Bouziane, der das Leder gekonnt flach ins Eck setzte (38.). Kurz darauf verhinderte die SVE-Verteidigung mit vereinten Kräften den Ausgleich. Garnier rettete bei einem Schuss von Töpken für den geschlagenen Wieszolek vor der Linie, im Nachgang setzte Engelhardt den Ball an die Latte (43.). Es blieb somit beim 1:0 Pausenstand.

In der zweiten Hälfte verlor die Eintracht immer mehr die Spielkontrolle und Koblenz kam somit zu mehr Ballbesitzanteilen. Nach einem Koblenzer Freistoß konnte SVE-Torhüter Wieszolek mit den Fäusten zur Ecke klären. Die anschließende Ecke erreichte den im Rückraum vergessenen Altuntas, der zum 1:1 Ausgleichstreffer einköpfte (65.). Knapp zehn Minuten später hatte Robin Garnier die erneute Führung auf dem Fuß. Nach einer unfreiwilligen Kopfvorlage von Zobel setzte der Rechtsverteidiger des SVE den Ball an die Latte (75.). In der Schlussphase gelange es der Elf von Josef Cinar, die Partie wieder zunehmend in ihre Richtung zu lenken. In der zweiten Minute der Nachspielzeit dann die eiskalte Dusche für den SVE: Nachdem der Defensive der Ball durchrutschte, konnte Rot-Weiss-Angreifer Florian Engelhardt zum 2:1 ins lange Eck einschieben (90+2.) – der Endstand.

Der SVE unterliegt dem FC Rot-Weiss Koblenz nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 2:1. Am kommenden Samstag trifft die Cinar-Elf zum Rückrundenauftakt der Regionalliga im Trierer Moselstadion auf den TSV Steinbach Haiger.

Eintracht-Trier: Denis Wieszolek – Kevin Heinz (90+3. Vincent Boesen), Christopher Spang, Simon Maurer, Robin Garnier, Maurice Roth (90+3. Jan Brandscheid), Ersin Zehir (80. Maurice Wrusch), Alexander Cvetkovic, Ufumwen Osawe, Mounir Bouziane (69. Dominik Kinscher), Kevin Schacht

FC Rot-Weiss Koblenz: Carl Leonhard – Iosif Maroudis, Thilo Töpken, Marius Köhl (83. Kieran Ike), Tristan Zobel, Florian Engelhardt (90+3. Oluwatobiloba Adewole), Fabian Rüth, Robin Afamefuna, Ilhan Altuntas, Yanni Regäsel

Tore: 0:1 Mounir Bouziane (38.), 1:1 Ilhan Altuntas (65.), 2:1 Florian Engelhardt (90+2.)

Schiedsrichter: Fabian Mohr

Zuschauer: 724 (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)