++ Trier Römerbrücke: Nächste brutale Attacke auf Fußgänger – wieder Gegenstand gegen Kopf! ++

TRIER. Schon wieder dasselbe Muster! Wie die Polizei mitteilt, ging am gestrigen Donnerstagabend, 23. Februar ein Fußgänger gegen 21.45 Uhr aus der Trierer Innenstadt kommend über die Römerbrücke in Richtung Weststadt. Als er sich auf der Brücke befand, näherte sich ein Radfahrer, der den Mann mit einem harten Gegenstand attackierte.

Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Radfahrer anschließend vom Tatort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das 56-jährige Opfer erlitt eine blutende Wunde am Kopf, konnte aber selbstständig den Rettungsdienst und dieser die Polizei informieren.

So beschreibt das Opfer den Täter

Der Verletzte beschrieb den Täter als dunkel gekleideten Mann mit “normaler Statur”, er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Auf dem Rücken seiner Oberbekleidung erkannte der Geschädigte ein weißes Logo. Er war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs.

Mit welchen Gegenstand der Täter den Angriff ausführte ist zurzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob es sich bei dem Täter um dieselbe Person handelt, die bereits in der Nacht zum 15. Februar einen Fußgänger in der Brotstraße schwer verletzt hat. Zwei weitere Vorfälle in der Gilbert- und der Gerberstraße werden ebenfalls hinsichtlich eines Tatzusammenhangs geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

Insbesondere fragt die Kriminalpolizei, wer zur tatrelevanten Zeit Angaben zu einem Radfahrer im Bereich der Trasse Innenstadt – Römerbrücke – Westufer machen kann, auf den die Täterbeschreibung passen könnte.