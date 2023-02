Trier: Nach Brutalo-Attacke in Innenstadt – Zeugin berichtet von ähnlichem Fall in Trier-Süd!

TRIER. Nach einem brutalen Überfall eines bisher unbekannten Radfahrers auf einen arglosen Fußgänger in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar in der Trierer Innenstadt, haben sich im Nachgang mehrere Zeugen bei der Trierer Polizei gemeldet.

Demnach berichtete eine Zeugin über einen ähnlich gelagerten Fall in der gleichen Nacht im Bereich der Gilbertstraße. Hier hatte ein vorbeifahrender Radfahrer zwischen 23 und 24 Uhr ebenfalls mit einen Pflasterstein nach der Zeugin und ihrem Begleiter geworfen, die Personen aber verfehlt. In der gleichen Nacht wurde ein Fahrzeug in der Gerberstraße ebenfalls mit einem Pflasterstein beschädigt.

Bislang liegt, laut Polizeiangaben, keine konkrete Beschreibung des Täters vor. Die Ermittler der Kriminalpolizei Trier prüfen zurzeit, ob es sich bei den Vorfällen um denselben Täter handeln könnte.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden

(Quelle: Polizeimeldung)