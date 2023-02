Unglaublich: Erst in fremdem Garten uriniert und übergeben – dann flogen die Fäuste!

HILLESHEIM. Unglaublich! Wie die Polizei mitteilt, kam es am gestrigen Montagabend zu unschönen Szenen in der Lammersdorfer Straße in Hillesheim.

Demnach hielt sich dort ein 16-jähriger junger Mann auf, welcher sich scheinbar aufgrund massiven Alkoholkunsums auf ein Grundstück übergab und anschließend dort ebenso urinierte. Auf dieses Verhalten wurde er durch die 25-jährige Hausbesitzerin angesprochen, was ihn dazu verleitete, diese körperlich anzugreifen und zu schlagen.

Eine hinzueilende Freundin der Geschädigten wurde ebenso durch den 16-Jährigen angegriffen. Mit vereinten Kräften konnten die Geschädigten sodann den Täter von weiterem Handeln abhalten, so dass er vom Tatort flüchtete.

(Quelle: Polizei)