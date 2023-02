Schwacher Auftritt: Gladiators Trier unterliegen auswärts in Kirchheim mit 71:78

KIRCHHEIM/TRIER. Am 23. Spieltag der Saison 2022/23 der 2. Basketball-Bundesliga schickte Gladiators-Headcoach Pascal Heinrichs Garai Zeeb, Parker van Dyke, Marco Hollersbacher, Alex Laurent und Dylan Painter als Starting Five bei dem Auswärtsspiel bei den Kirchheim Knights auf das Parkett. Beide Teams starteten nervös in die Partie und hatten offensiv Probleme, in ihren Rhythmus zu finden. Zur Mitte des ersten Viertels stand es 9:10 aus Trierer Sicht, die Partie verlief auf beiden Seiten fahrig, aber ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen und vor allem defensiv legte man den Fokus darauf, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Mit 17:17 ging es dann für beide Mannschaften in die erste Viertelpause.

Im zweiten Viertel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen, nach zweieinhalb Minuten stand es 19:22. Kirchheim forcierte weiterhin Distanzwürfe, die sich hochprozentig verwandeln konnten, Trier versuchte das Spieltempo zu erhöhen und über Eins-gegen-Eins-Situationen zum Erfolg zu kommen. Im Laufe des zweiten Viertels summierten sich jedoch die Turnover auf Trierer Seite – einige Schrittfehler und einfache Fehlpässe sorgten dafür, dass die Knights immer mehr Kontrolle über das Spielgeschehen gewannen. Offensiv lief bei Trier nun kaum etwas und die Knights bestraften jeden Fehler der Gladiatoren konsequent. Vor allem in den letzten Momenten vor der Halbzeit kamen die Gastgeber nochmal in einen Lauf und so stand ein ernüchterndes 27:40 als Halbzeitergebnis zu Buche.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Moselstädtern nicht, die Intensität entscheidend zu erhöhen. Zwar kam man wieder etwas besser in die Partie, was vor allem Parker van Dyke und einigen schwierigen Drei-Punkte-Treffern zu verdanken war, jedoch hatte man vor allem inside zu wenig Zugriff auf die Kirchheimer, die immer wieder die passenden Antworten parat hatten. Erst zum Ende des dritten Viertels kamen die Gladiatoren defensiv zu einigen Erfolgserlebnissen, offensiv blieb man jedoch zu berechenbar, sodass auch weiterhin ein Rückstand auf der Anzeigetafel zu lesen war. Mit 47:58 ging es dann für beide Mannschaften in das Schlussviertel.

Im letzten Viertel blieben die Kirchheimer treffsicher von außen und erhöhten so schnell auf 49:63 (32. Spielminute). In den nächsten Minuten des entscheidenden Viertels gelang es den Gladiatoren dann nochmal, die defensive Intensität zu erhöhen und die Ballverluste in der Offensive zu minimieren. So gelang es nochmal, in Schlagdistanz an die Knights heranzurücken und sich eine Chance auf eine ausgeglichene Crunchtime zu erarbeiten – 60:67 stand es bei vier Minuten Restzeit auf der Spieluhr. Zwar trafen die Trierer Profibasketballer wieder besser aus der Distanz, jedoch waren auch die Knights jetzt wieder zur Stelle und beantworteten fast jeden getroffenen Distanzwurf mit einem Treffer auf ihrer Seite. In den letzten Minuten der Partie spielten sich die Gladiatoren dann zwischenzeitlich auf fünf Punkte an die Gastgeber heran, hatten jedoch wieder Probleme, gute Würfe herauszuspielen und die Turnover reduzieren. So stand am Ende eines schwachen Auftrittes mit insgesamt 23 Ballverlusten eine 71:78-Niederlage beim direkten Playoff-Konkurrenten aus Kirchheim.

Pascal Heinrichs (Headcoach Gladiators Trier): „Kirchheim ist zuhause extrem stark und wir haben es besonders in der ersten Halbzeit nicht geschafft, Kirchheim unser Spiel aufzuzwingen. Wir wollen das Spiel zwar schnell machen, aber wir müssen aufhören den Ball wegzuschmeißen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann bis zum Ende gekämpft, da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die erste Halbzeit und besonders das zweite Viertel haben uns das Spiel gekostet. Jetzt bereiten wir uns mit voller Konzentration auf den Doppel-Heimspieltag vor, damit wir wieder Richtung Playoffs angreifen können“.

Für Trier spielten: Dan Monteroso (11 Punkte), Garai Zeeb (4), Parker van Dyke (24), Marco Hollersbacher (4), Jordan Johnson (10), Nico Wenzl (0), Jonathan Almstedt (0), Ole Theiß (DNP), Dylan Painter (3), Till Isemann (3), Alex Laurent (7) und Travis Daniels (5).

Beste Werfer Kirchheim Knights: Besnik Bekteshi (20 Punkte), Michael Flowers (18) und Jonas Niedermanner (13).

Die nächsten Heimspiele finden am 3. und 5.3. gegen Karlsruhe und Schwenningen statt. (Quelle: Gladiators Trier)