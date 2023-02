Rosenmontag: Ebling besucht Befehlsstelle in Uniform der Prinzengarde

MAINZ. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat vor dem Start des Rosenmontagszugs in einer Uniform der Prinzengarde die Gesamtbefehlsstelle der Polizei in Mainz besucht. «Einmal im Jahr will ich den schicken Uniformen der Polizei Konkurrenz machen», scherzte der SPD-Politiker und bekennende Fastnachter bei der Begrüßung von Polizeipräsident Reiner Hamm. «Auch ich hatte Fastnachts-Sehnsucht», sagte Ebling in Anspielung auf zwei Jahre Corona-Zwangspause.

«Bisher war alles weitgehend friedlich», sagte Ebling über die Straßenfastnacht. Mit Blick auf die insgesamt mehr als 300 Umzüge im Land hoffe er auf «friedliches und ausgelassenes Feiern». Allein in Mainz seien am Rosenmontag rund 1000 Polizisten im Einsatz, landesweit mehr als 1700. (Quelle: dpa)